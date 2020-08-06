Визначився суперник "Шахтаря" в чвертьфіналі Ліги Європи

Донецький "Шахтар" в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє з "Базелем". Швейцарський клуб в 1/8 фіналу пройшов німецький "Айнтрахт" (3:0 вдома і 1:0 на виїзді).

Через пандемію коронавiрусу, з цієї стадії Ліги Європи команди будуть проводити по одному матчу. Зустріч "Шахтар" – "Базель" пройде на "Фелтінс Арені" в Гельзенкірхені 11 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру спокійно сприйняв підсумки жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу донецький клуб впевнено пройшов німецький "Вольфсбург". Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1: 2 на користь українців.

Гру-відповідь у Києві виграли також донецькі футболісти (3:0).