Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів 2020/2021

Трьома матчами в Греції, Австрії та Данії завершився плей-оф раунд Ліги чемпіонів, після якого сформувалися всі кошики групового етапу турніру.

Останніми учасниками найсильнішого футбольного клубного турніру Європи стали "Краснодар", "Ред Булл" і "Мідтьюлланд".

Повністю склад учасників виглядає так:

Кошик 1: "Баварія", "Севілья", "Реал", "Ліверпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Зеніт", "Порту"

Кошик 2: "Барселона", "Атлетіко", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Шахтар", "Боруссія" Дортмунд, "Челсі", "Аякс"

Кошик 3: "Динамо" Київ", РБ "Лейпциг", "Інтер", "Олімпіакос", "Лаціо", "Аталанта", "Краснодар", "Ред Булл"

Кошик 4: "Локомотив", "Брюгге", "Боруссія" Менхенгладбах, "Істанбул ББ", "Ренн", "Ференцварош", "Мідтьюлланд", "Олімпік"

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21 відбудеться 1 жовтня в студії Швейцарського радіо і телебачення (RTS) в Женеві. Початок о 18:00 за київським часом. Перший тур заплановано на 20/21 жовтня.