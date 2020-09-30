Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів 2020/2021
Груповий етап Ліги чемпіонів складається з шести поєдинків: команди зіграють у двоматчевому форматі – вдома і на виїзді
Вперше за п'ять років у груповому етапі Ліги чемпіонів зіграють дві українські команди
Вперше в історії ЛЧ у груповому етапі зіграють три російські клуби
Трьома матчами в Греції, Австрії та Данії завершився плей-оф раунд Ліги чемпіонів, після якого сформувалися всі кошики групового етапу турніру.
Останніми учасниками найсильнішого футбольного клубного турніру Європи стали "Краснодар", "Ред Булл" і "Мідтьюлланд".
Повністю склад учасників виглядає так:
Кошик 1: "Баварія", "Севілья", "Реал", "Ліверпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Зеніт", "Порту"
Кошик 2: "Барселона", "Атлетіко", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Шахтар", "Боруссія" Дортмунд, "Челсі", "Аякс"
Кошик 3: "Динамо" Київ", РБ "Лейпциг", "Інтер", "Олімпіакос", "Лаціо", "Аталанта", "Краснодар", "Ред Булл"
Кошик 4: "Локомотив", "Брюгге", "Боруссія" Менхенгладбах, "Істанбул ББ", "Ренн", "Ференцварош", "Мідтьюлланд", "Олімпік"
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21 відбудеться 1 жовтня в студії Швейцарського радіо і телебачення (RTS) в Женеві. Початок о 18:00 за київським часом. Перший тур заплановано на 20/21 жовтня.