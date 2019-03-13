Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стали відомі імена всіх учасників чвертьфіналу найпрестижнішого клубного європейського турніру - Ліги чемпіонів. У сезоні 2018/19 найбільше представників на цій стадії змагань делегувала Прем'єр-ліга Англії.

Відразу чотири англійські команди пробилися в чвертьфінал. "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" і "Ліверпуль" продовжать боротьбу за головний трофей. Вперше за кілька останніх років Іспанія на цьому етапі буде представлена лише однією командою - каталонської "Барселоною". Крім того, за путівку в півфінал боротимуться також голландський "Аякс", португальський "Порту" та італійський "Ювентус".

👏 Четвертьфиналисты 👏



🇳🇱 Аякс

🇪🇸 Барселона

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ливерпуль

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер Сити

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер Юнайтед

🇵🇹 Порту

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Тоттенхэм

🇮🇹 Ювентус



Кто из них поднимет 🏆 в Мадриде 1 июня?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/gZaIuvEEOC — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 13, 2019

Кріштіану Роналду @UEFA Champions League

У півфінальних поєдинках вболівальники також не побачать представників німецької Бундесліги. "Баварія" і дортмундська "Боруссія" припинили свої виступи на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У п'ятницю, 15 березня, о 13:00 в Ньоні відбудеться жеребкування чвертьфінальної стадії змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Барселони" Ліонель Мессі забив перший м'яч у ворота французького "Ліона" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинський футболіст знущально пробив пенальті.

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