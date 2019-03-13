МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

603Читати матеріал російською

Стали відомі імена всіх учасників чвертьфіналу найпрестижнішого клубного європейського турніру - Ліги чемпіонів. У сезоні 2018/19 найбільше представників на цій стадії змагань делегувала Прем'єр-ліга Англії.

Відразу чотири англійські команди пробилися в чвертьфінал. "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" і "Ліверпуль" продовжать боротьбу за головний трофей. Вперше за кілька останніх років Іспанія на цьому етапі буде представлена лише однією командою - каталонської "Барселоною". Крім того, за путівку в півфінал боротимуться також голландський "Аякс", португальський "Порту" та італійський "Ювентус".

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

@UEFA Champions League

Новини
Роналду в Лізі чемпіонів показав "великі яйця" і підірвав інтернет

У півфінальних поєдинках вболівальники також не побачать представників німецької Бундесліги. "Баварія" і дортмундська "Боруссія" припинили свої виступи на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У п'ятницю, 15 березня, о 13:00 в Ньоні відбудеться жеребкування чвертьфінальної стадії змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Барселони" Ліонель Мессі забив перший м'яч у ворота французького "Ліона" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинський футболіст знущально пробив пенальті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК БарселонаФК ЛіверпульФК Манчестер СітіФК Манчестер ЮнайтедТоттенхем ХотспурФК АяксФК ЮвентусФК Порту
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки