Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Стали відомі імена всіх учасників чвертьфіналу найпрестижнішого клубного європейського турніру - Ліги чемпіонів. У сезоні 2018/19 найбільше представників на цій стадії змагань делегувала Прем'єр-ліга Англії.
Відразу чотири англійські команди пробилися в чвертьфінал. "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" і "Ліверпуль" продовжать боротьбу за головний трофей. Вперше за кілька останніх років Іспанія на цьому етапі буде представлена лише однією командою - каталонської "Барселоною". Крім того, за путівку в півфінал боротимуться також голландський "Аякс", португальський "Порту" та італійський "Ювентус".
👏 Четвертьфиналисты 👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 13, 2019
🇳🇱 Аякс
🇪🇸 Барселона
🏴 Ливерпуль
🏴 Манчестер Сити
🏴 Манчестер Юнайтед
🇵🇹 Порту
🏴 Тоттенхэм
🇮🇹 Ювентус
Кто из них поднимет 🏆 в Мадриде 1 июня?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/gZaIuvEEOC
Кріштіану Роналду
@UEFA Champions League
У півфінальних поєдинках вболівальники також не побачать представників німецької Бундесліги. "Баварія" і дортмундська "Боруссія" припинили свої виступи на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
У п'ятницю, 15 березня, о 13:00 в Ньоні відбудеться жеребкування чвертьфінальної стадії змагань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан "Барселони" Ліонель Мессі забив перший м'яч у ворота французького "Ліона" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинський футболіст знущально пробив пенальті.
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