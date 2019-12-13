Визначилися всі можливі суперники "Шахтаря" в плейоф Ліги Європи

У четвер, 12 грудня завершилися матчі останнього, 6-го туру групового етапу Ліги Європи. До 1/16 фіналу пробилися 32 клуби, серед яких і донецький "Шахтар", що вилетів із Ліги чемпіонів.

ua-football.com

"Гірники" під час жеребкування будуть несіяними й можуть зіграти з такими командами: "Аякс", "Бенфіка", "Зальцбург", "Інтер", "Севілья", "Селтік", "Еспаньол", "Мальме", "Базель", ЛАСК, "Арсенал", "Порту", "Гент", "Бешикташ", "Брага", "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що жеребкування відбудеться в понеділок, 16 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні і почнеться о 14:30 за київським часом.

Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді – 27 лютого.

Точно відомо, що "Шахтар", як несіяна команда, перший матч проведе вдома, а гру у відповідь – на виїзді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробив "Шахтар" в Лізі чемпіонів у сезоні-2019/20.

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