Визначилися всі чвертьфіналісти Ліги Європи

У Лізі Європи визначилися всі учасники 1/4 фіналу. Командами, які продовжать боротьбу за один із найпрестижніших клубних футбольних трофеїв Європи стали:

"Атлетіко" (Іспанія), "Марсель" (Франція), "Спортинг" (Португалія), "Лаціо" (Італія), "Лейпциг" (Німеччина), "Арсенал" (Англія), "Ред Бул" (Австрія) і московський "ЦСКА".

Чвертьфінальні матчі заплановані на 5 квітня перші - 12 квітень відповідні. Жеребкування півфіналу намічена на 13 квітня, а матчі 1/2 фіналу пройдуть 26 квітня і 3 травня. Фінал відбудеться 16 травня на "Стад-де-Ліон".

Нагадаємо, що жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи і Ліги чемпіонів пройде в п'ятницю, 16 березня в Швейцарії. У заході візьме участь Андрій Шевченко.