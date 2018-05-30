Визначилися суперники "Динамо" в новому сезоні Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" розіграш Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 почне з третього кваліфікаційного раунду. Місце столичного клубу в таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволило підопічним Хацкевича бути в числі "сіяних" при жеребкуванні звітного етапу ЛЧ.

Отже, "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді може зустрітися з "Фенербахче" (Туреччина), "Стандардом" (Бельгія), "Славією" (Чехія).

Нагадаємо, це перший сезон з новим форматом 2018-21 року. Всі клуби, що вилетіли у відбіркових раундах Ліги чемпіонів, переходять до Ліги Європи. 2-й, 3-й і 4-й відбіркові раунди Ліги чемпіонів розділені на два розділи: один для чемпіонів і один для не чемпіонів.

У кваліфікації по "шляху для не чемпіонів", де і зіграє "Динамо", беруть участь всього 10 клубів (раніше їх було 15). Чотири стартують з другого кваліфікаційного раунду, інші - з третього.

Жеребкування третього кваліфай-раунду відбудеться 23 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, склад київського "Динамо" поповниться бразильцем з "Палмейрасу".