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30 вересня • оновлено в 19:07
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"Вивіз би усіх до лісу": Мілевський епічно описав ситуацію в київському "Динамо"

2.3т Читати матеріал російською

Колишній гравець київського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про нинішній стан столичного клубу.

"У наш час, якби ми не виграли 6 матчів поспіль, то не знаю, що б із нами зробили. Безкоштовно грали б. Ігор Михайлович Суркіс вивіз б усіх до лісу. Це 100 відсотків. Замовив би всім по мерсу і вивіз до лісу. Там би у футбол грали, тренувалися. М'яко кажучи", – сказав Мілевський в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Артем Мілевський

Артем Мілевський

Також колишній форвард "Динамо" прокоментував призначення на посаду головного тренера команди Олексія Михайличенка.

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"Це дивний вибір, як на мене. Скільки років минуло – не знаю, які у нього зараз тренування. Але в мій час були дуже важкі. Тоді ми їздили в Ялту. Бігали по серпантину. Бігли "тест Купера" – 5 по 300 метрів. Мені здається, в жодній команді світу вже таких тренувань немає. Михайличенко все тримає у собі, емоції намагається не показувати назовні. І видно по ньому, що він, стільки років пропрацювавши в "Динамо", дуже переживає за клуб. Дай Боже йому здоров'я з такою командою", – додав Артем Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський захищав кольори "Динамо" в період з 2002-го по 2013 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні мережу сполохав неоднозначний вчинок Артема Мілевського у чемпіонаті Білорусі.

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Особа
Артем Мілевський
Тег
ФК Динамо Київ
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