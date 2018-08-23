МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Віце-прем'єр зганьбився, намагаючись відкрити футбольний матч

815Читати новину російською

Перший віце-прем'єр Уганди, генерал Мозес Алі, впав, намагаючись зробити перший удар по м'ячу на церемонії відкриття місцевої Прем'єр-ліги. Огрядний 79-річний політик не зміг утримати рівновагу і завалився, викликавши сміх трибун.

Охорона у військовій формі, що супроводжувала Мозеса, моментально підскочила до нього і поставила на ноги. Відео стало вірусним, зібравши безліч лайків і переглядів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Воротар збірної Уругваю допустив дикий ляп у матчі з Францією - відео курйозу

Нагадаємо, що недавно бразильський воротар допустив забійний ляп під час матчу.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги