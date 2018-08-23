Віце-прем'єр зганьбився, намагаючись відкрити футбольний матч

Перший віце-прем'єр Уганди, генерал Мозес Алі, впав, намагаючись зробити перший удар по м'ячу на церемонії відкриття місцевої Прем'єр-ліги. Огрядний 79-річний політик не зміг утримати рівновагу і завалився, викликавши сміх трибун.

Охорона у військовій формі, що супроводжувала Мозеса, моментально підскочила до нього і поставила на ноги. Відео стало вірусним, зібравши безліч лайків і переглядів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Il vice-premier ugandese Moses Ali dà così il calcio d'inizio del campionato. #Uganda pic.twitter.com/INc7uLOP0j - Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) 21 серпня 2018 р

Нагадаємо, що недавно бразильський воротар допустив забійний ляп під час матчу.