Віцечемпіон світу готовий повернутися в "Динамо"

Віцечемпіон світу з футболу Йосип Пиварич, контракт якого з київським "Динамо" закінчився після закінчення сезону, розглядає варіант продовження кар'єри в столичному клубі.

За словами 31-річного захисника збірної Хорватії, все залежатиме від позиції нового тренерського штабу на чолі з Мірчею Луческу.

"Я відкритий майже для всіх варіантів. Але не поспішаю, адже трансферне вікно тільки відкрилося, тому мені треба виважено розглядати всі пропозиції. Чи є шанс, що я повернуся до Києва? Чому ні? Якщо новий тренер захоче бачити мене в клубі, то я поговорю з керівництвом щодо умов. Якщо мене все влаштує – я можу повернутися в "Динамо", – цитує Пиварича "Динамоманія".

Відзначимо, що хорват виступав за "біло-синіх" із літа 2017 року і за цей час провів 44 матчі у футболці киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" хоче повернути скандального форварда Жерсона Родрігеса в Японію.