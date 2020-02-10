Вистачило трьох хвилин: новачок "Динамо" забив елегантний перший гол за киян – відео шедевра

Нігерійський новачок київського "Динамо" Беніто забив свій перший м'яч за "біло-синіх", провівши всього три хвилини на полі в товариському матчі "молодіжки" команди з "Валмієрjv".

21-річний футболіст, який прийшов в "Динамо" цієї зими, вийшов на заміну на 72-й хвилині зустрічі і підкараулив помилку голкіпера латвійської команди. Той під пресингом вибив м'яч точно на нігерійця, який з досить гострого кута зряче закинув м'яч у "рамку".

"Щодо Беніто поки складно говорити. Він провів лише одне тренування і сьогодні вийшов на поле на 20 хвилин. Беніто давно не тренувався і не грав, але видно, що майстерність у нього є. Використував свій напівмомент і забив гол", – прокоментував гру новачка наставник "Динамо" U-21 легендарний Олег Гусєв.

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