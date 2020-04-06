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6 квітня • оновлено в 14:35
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Вісім футболістів "Еспаньола" заразилися коронавірусом

3.3т
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Головний тренер "Еспаньола" Абелардо Фернандес заявив, що в його команді вже 8 гравців і двоє тренерів захворіли на коронавірус.

"У нас в" Еспаньолі "зафіксовано вже десять випадків коронавірусу: у вісьмох гравців і двох тренерів. Протягом двох днів ми всією командою жили в Жироні. Нам сказали, що у деяких хвороба могла пройти без симптомів. Я вже давно не бачив своїх батьків і бабусю, бо боюся їх заразити", – цитує слова Фернандеса видання Sport.es.

Головний тренер "Еспаньола" Абелардо Фернандес

Головний тренер "Еспаньола" Абелардо Фернандес

Він також поділився своєю думкою про дострокове завершення сезону в іспанській Ла Лізі.

"Якби я був егоїстом, я б сказав, що не хочу закінчувати сезон, тому що в такому випадку ми не вилетимо з вищого дивізіону, але я хочу грати. Проте, нинішня ситуація не дозволяє думати про футбол. Матчі можна проводити тільки тоді, коли здоров'ю гравців нічого не загрожуватиме", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер колишній тренер "Еспаньола" Беніто Жоанет.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія Барселона
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