Вирок Кокоріну і Мамаєву скасований

Вирок російським футболістам Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву відправлений на перегляд, зважаючи на істотні порушення закону.

Кокорін (зліва) і Мамаєв МК

Засуджені на різні терміни позбавлення волі і вже після відбуття покарання футболісти вимагали переглянути вирок, винесений Мосміськсудом.

Другий касаційний суд загальної юрисдикції ухвалив скасувати вирок і направив його на новий розгляд у Мосміськсуд.

Судова колегія розглянула скарги адвокатів на апеляційний вирок і скасувала його через суттєвi порушення.

За словами адвокатів, це відбулося через те, що Олександра Кокоріна визнали винним в епізоді з Соловчуком, хоча він стояв осторонь і не брав участі в бійці. Також не дана оцінка висловлюванням Пака, які могли спровокувати Кокоріна, повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначимо, що футболісти провели в колонії, куди були відправлені 4 липня, 60 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін ударив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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