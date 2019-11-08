Випередив Роналду: форвард збірної України здивував супердосягненням

Нападник збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук у матчі проти "Вольфсбурга" забив свій 16 м'яч у нинішньому сезоні і вже перевершив показник попереднього сезону.
Як повідомляє "Трибуна", гольові досягнення 23-річного нападника ставлять його в один ряд із кращими форвардами Європи, якщо оцінювати окремо сезон 2019/2020.
За статистикою останніх чотирьох місяців, Яремчук витрачає 90 хвилин на одну результативну дію (забитий м'яч або гольову передачу). За цим показником він на сьомому місці в Європі, випереджаючи відразу на чотири позиції Кріштіану Роналду.
Як зазначає видання, українець продовжив контракт із "Гентом", але навряд чи це допоможе клубу зберегти форварда якщо не цієї зими, то наступного літа точно. І покупці на гравця з такою результативністю точно знайдуться.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував своє висловлювання на адресу збірної Росії після перемоги над Португалією і виходу української збірної на Євро-2020.
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