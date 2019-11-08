Випередив Роналду: форвард збірної України здивував супердосягненням

Нападник збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук у матчі проти "Вольфсбурга" забив свій 16 м'яч у нинішньому сезоні і вже перевершив показник попереднього сезону.

Як повідомляє "Трибуна", гольові досягнення 23-річного нападника ставлять його в один ряд із кращими форвардами Європи, якщо оцінювати окремо сезон 2019/2020.

За статистикою останніх чотирьох місяців, Яремчук витрачає 90 хвилин на одну результативну дію (забитий м'яч або гольову передачу). За цим показником він на сьомому місці в Європі, випереджаючи відразу на чотири позиції Кріштіану Роналду.

Новини Форвард збірної України забив фантастичний гол у Лізі Європи

Як зазначає видання, українець продовжив контракт із "Гентом", але навряд чи це допоможе клубу зберегти форварда якщо не цієї зими, то наступного літа точно. І покупці на гравця з такою результативністю точно знайдуться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував своє висловлювання на адресу збірної Росії після перемоги над Португалією і виходу української збірної на Євро-2020.

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