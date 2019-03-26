Випередив чемпіона світу: футболіст збірної України увійшов до топ-5 рейтингу УЄФА

Воротар збірної України Андрій П'ятов став одним із кращих у рейтингу УЄФА за показниками в збірній протягом всього сезону. Союз європейських футбольних асоціацій оцінював футболістів залежно від різних факторів, пов'язаних з їхніми позиціями.

Перше місце в рейтингу зайняв захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос. За ним ідуть голландець Вірджіл ван Дейк і швейцарець Харіс Сеферович, а Пятов розташувався на четвертому місці, обігнавши чемпіона світу-2018 француза Антуана Грізмана, повідомляє Marca.

Андрій П'ятов ФФУ

Новини Воротар збірної України став кращим у матчі чемпіонату Іспанії

Нагадаємо, що П'ятов завдяки неймовірній грі в стартових матчах кваліфікації чемпіонату Європи не дозволив збірній Португалії на чолі з Кріштіану Роналду відзначитися в своїх воротах, а також врятував команду від стовідсоткового взяття воріт у поєдинку з Люксембургом. Вболівальники відзначили воротаря збірної України, засипавши його компліментами в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, федерація футболу Люксембургу подала протест на результат очного протистояння головної команди країни проти збірної України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 (1:2).

Нашій національній команді можуть зарахувати технічну поразку в зв'язку з участю в матчі форварда Жуніора Мораеса.

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