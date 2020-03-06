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6 березня • оновлено в 12:18
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Винному в смерті ексфутболіста збірної України винесли суворий вирок

1.3т
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Колишній український нападник Руслан Левига засуджений до чотирьох років позбавлення волі через визнання його провини у смерті ексгравця збірної України Сергія Закарлюки в ДТП у 2014 році.

Як повідомляє інформагентство Полтавщина Спорт, Левигу взяли під варту прямо в залі суду та зобов'язали виплатити по 200 тисяч гривень кожному з батьків загиблого. Оскаржити це рішення ексфорвард може протягом 30 днів. Варто зазначити, що свою провину він не визнав.

Руслан Левіга

Руслан Левіга

Новини Полтавщини

Нагадаємо, що в жовтні 2014 року автомобіль "Мерседес", яким керував Левига в стані легкого алкогольного сп'яніння, врізався у військову вантажівку зі включеними аварійними вогнями, що стояла на проїжджій частині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі детальні подробиці смерті Сергія Закарлюки в жовтні 2014 року.

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Місце
Україна
Теги
ДТП смерть
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