Винному в смерті ексфутболіста збірної України винесли суворий вирок

Колишній український нападник Руслан Левига засуджений до чотирьох років позбавлення волі через визнання його провини у смерті ексгравця збірної України Сергія Закарлюки в ДТП у 2014 році.

Як повідомляє інформагентство Полтавщина Спорт, Левигу взяли під варту прямо в залі суду та зобов'язали виплатити по 200 тисяч гривень кожному з батьків загиблого. Оскаржити це рішення ексфорвард може протягом 30 днів. Варто зазначити, що свою провину він не визнав.

Руслан Левіга Новини Полтавщини

Нагадаємо, що в жовтні 2014 року автомобіль "Мерседес", яким керував Левига в стані легкого алкогольного сп'яніння, врізався у військову вантажівку зі включеними аварійними вогнями, що стояла на проїжджій частині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі детальні подробиці смерті Сергія Закарлюки в жовтні 2014 року.

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