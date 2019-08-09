Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Винайшли українці": тренер голландського клубу затролив "Маріуполь"

Читати матеріал російською

Наставник голландського клубу АЗ Арне Слот залишився незадоволений результатом матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя".

Перший матч команд в Одесі завершився нульовою нічиєю.

"Якщо ви подивитеся на кількість гольових моментів, ударів по воротах, то зрозумієте, що ми заслуговували перемогти в цьому матчі. "Маріуполь" вирішив стояти всією командою в обороні. Коли я дивився на моменти, які ми створювали, незважаючи на таку щільну гру господарів поля в захисті, то розумів, що ми непогано діяли в атаці", - передає слова Слота прес-служба АЗ.

Арне Слот

Арне Слот

dynamomania.com

Голландський фахівець вважає, що гра від оборони в українців у крові.

Новини
Голландські шамани: "Маріуполь" звинуватив суперника по Лізі Європи в чаклунстві

"Українці винайшли контрфутбол. Вони готові весь матч сидіти в захисті, щоб дочекатися одного-двох моментів. На щастя, ми змогли перешкодити їм організувати ці атаки. Але ми розчаровані тим, що не змогли самі забити. Ми хотіли відкрити рахунок, і потім грати було б простіше. Це не спрацювало з "Маріуполем". Поки ти не забиваєш хоча б один гол, неможливо змусити такого суперника розкритися", - додав Слот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Маріуполь" і "Зоря" провели перші поєдинки 3-го раунду відбору Ліги Європи. Обидві українські команди зіграли внічию.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Одеса
Тег
ФК Маріуполь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...