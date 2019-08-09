"Винайшли українці": тренер голландського клубу затролив "Маріуполь"

Наставник голландського клубу АЗ Арне Слот залишився незадоволений результатом матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя".

Перший матч команд в Одесі завершився нульовою нічиєю.

"Якщо ви подивитеся на кількість гольових моментів, ударів по воротах, то зрозумієте, що ми заслуговували перемогти в цьому матчі. "Маріуполь" вирішив стояти всією командою в обороні. Коли я дивився на моменти, які ми створювали, незважаючи на таку щільну гру господарів поля в захисті, то розумів, що ми непогано діяли в атаці", - передає слова Слота прес-служба АЗ.

Арне Слот dynamomania.com

Голландський фахівець вважає, що гра від оборони в українців у крові.

"Українці винайшли контрфутбол. Вони готові весь матч сидіти в захисті, щоб дочекатися одного-двох моментів. На щастя, ми змогли перешкодити їм організувати ці атаки. Але ми розчаровані тим, що не змогли самі забити. Ми хотіли відкрити рахунок, і потім грати було б простіше. Це не спрацювало з "Маріуполем". Поки ти не забиваєш хоча б один гол, неможливо змусити такого суперника розкритися", - додав Слот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Маріуполь" і "Зоря" провели перші поєдинки 3-го раунду відбору Ліги Європи. Обидві українські команди зіграли внічию.

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