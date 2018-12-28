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''Він же ніякий'': екс-тренер "Динамо" відзначився різким висловлюванням

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Колишній тренер київського "Динамо" Йожеф Сабо вважає "Шахтар" на голову сильніше столичного клубу. На думку фахівця, ставка киян на молодь не робить їх фаворитом Прем'єр-ліги України.

"Я професіонал. Я бачу, що "Шахтар" на голову сильніший ніж ті, хто зараз в "Динамо". "Шахтар" два роки поспіль виграє чемпіонство тому, що вони сильніші. Може, "Динамо" встане на ноги, але не з цієї молоддю. Молоді – вони нестабільні. Вони одну гру можуть дати таку, що ти будеш лише дивуватися, а другу – дивишся і думаєш, Боже мій, він же ніякий. Не біжить, не зупиняє, не віддає, не забиває", - цитує Сабо Динамоманія.

Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

Футбол 24

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''Чергове затемнення'': з'явилися нові дані про трансфер капітана "Динамо"

Заслужений тренер України прояснив свою точку зору з приводу низької відвідуваності чемпіонату країни.

"Багато футболістів в "Динамо" не технічні, тому що я бачу як вони роблять передачі. Я ненавиджу футбол, коли все передачі йдуть назад. І кажуть, чому глядач не приходить?" - обурився Сабо.

Нагадаємо, що на зимову перерву "Шахтар" пішов лідером турнірної таблиці УПЛ. Від "Динамо" "гірників" відділяє сім очок.

''Він же ніякий'': екс-тренер "Динамо" відзначився різким висловлюванням

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний захисник "Динамо" і лондонського "Арсеналу", а нині асистент головного тренера киян Олег Лужний шокований масштабами кризи в українському футболі, але все ж вірить, що його можна подолати і пропонує свої шляхи вирішення проблеми.

Особа
Йожеф Сабо
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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