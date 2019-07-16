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"Він неодноразово": захисник "Динамо" відповів на наїзд Роналду

4.2т Читати матеріал російською

Один із найталановитіших гравців "Динамо" Віталій Миколенко назвав дивними слова лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду, який обізвав українця жорстким після матчу відбору Євро-2020.

За словами 20-річного лівого захисника киян, зірка "Ювентуса" в поєдинку національних збірних у березні цього року (0:0) також діяв різко.

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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

"Чесно кажучи, я не намагався навмисне діяти жорстко. Просто так виходило. Він також неодноразово грав мені в ногу – навіть сліди від ударів на гомілкостопі й коліні залишилися. Але приємно, коли про тебе говорить один із кращих гравців світу", – цитує Миколенка "Динамо" Київ від Шуріка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Вест Хем" жорстко пожартували над лідером збірної України Андрієм Ярмоленком, який тільки відновився після травми.

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Тема
Євро-2020
Особи
Віталій Миколенко Кріштіану Роналду
Теги
ФК Динамо Київ збірна України з футболу збірна Португалії з футболу
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