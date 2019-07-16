"Він неодноразово": захисник "Динамо" відповів на наїзд Роналду

Один із найталановитіших гравців "Динамо" Віталій Миколенко назвав дивними слова лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду, який обізвав українця жорстким після матчу відбору Євро-2020.

За словами 20-річного лівого захисника киян, зірка "Ювентуса" в поєдинку національних збірних у березні цього року (0:0) також діяв різко.

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Кріштіану Роналду

"Чесно кажучи, я не намагався навмисне діяти жорстко. Просто так виходило. Він також неодноразово грав мені в ногу – навіть сліди від ударів на гомілкостопі й коліні залишилися. Але приємно, коли про тебе говорить один із кращих гравців світу", – цитує Миколенка "Динамо" Київ від Шуріка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Вест Хем" жорстко пожартували над лідером збірної України Андрієм Ярмоленком, який тільки відновився після травми.

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