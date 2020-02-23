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23 лютого • оновлено в 12:38
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"Він – майбутнє футболу": Кріштіану Роналду назвав свого наступника

2.1т
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Португальський форвард італійського Кріштіану Роналду вважає французького нападника "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе майбутньою суперзіркою світового футболу.

"Мбаппе – це майбутнє і сьогодення. Він фантастичний футболіст, дуже швидкий. Він майбутнє", – цитує 35-річного Роналду AS.

"Роналду – кумир мого дитинства, було дуже приємно зустрітися з ним" – стверджував Мбаппе в кінці 2017-го.

Мбаппе перейшов в ПСЖ з "Монако" в 2017 році. На чемпіонаті світу-2018 в Росії 21-річний гравець разом зі збірною Франції виграв "золото".

Кіліан Мбаппе в дитинстві і Кріштіану Роналду

Кіліан Мбаппе в дитинстві і Кріштіану Роналду

sports.ru

Кіліан Мбаппе в дитинстві

Кіліан Мбаппе в дитинстві

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Кріштіану Роналду Кіліан Мбапе
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