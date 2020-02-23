Португальський форвард італійського Кріштіану Роналду вважає французького нападника "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе майбутньою суперзіркою світового футболу.

"Мбаппе – це майбутнє і сьогодення. Він фантастичний футболіст, дуже швидкий. Він майбутнє", – цитує 35-річного Роналду AS.

"Роналду – кумир мого дитинства, було дуже приємно зустрітися з ним" – стверджував Мбаппе в кінці 2017-го.

Мбаппе перейшов в ПСЖ з "Монако" в 2017 році. На чемпіонаті світу-2018 в Росії 21-річний гравець разом зі збірною Франції виграв "золото".

Кіліан Мбаппе в дитинстві і Кріштіану Роналду sports.ru

Кіліан Мбаппе в дитинстві sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня Кріштіану став першою людиною на планеті, який набрав 200 мільйонів передплатників в Instagram.

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