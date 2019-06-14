"Він би пішки пішов": ексворотар "Динамо" принизив Федецького через позицію щодо Росії

Колишній воротар київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" Олександр Рибка розкритикував гравця "Карпат" Артема Федецького за його позицію щодо футболістів, які виступають у Росії.

Раніше Федецький назвав неприпустимим переїзд українських спортсменів до РФ.

Олександр Рибка Кадр з відео

"Хочу сказати на захист тим гравцям, які зараз там виступають. Я поважаю Федецького, ми з ним нормально спілкуємося. Але він дуже голосно висловлюється про тих хлопців, які їдуть до Росії, мовляв, це неприпустимо. Каже, що у нього були пропозиції, але він не поїхав. Не знаю. Мені здається, якби у нього була така пропозиція, як у Ракицького від "Зеніту", він би туди пішки пішов. Когось засуджувати, на мій погляд, він не має права", – сказав Рибка в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", передає "Динамо" Київ від Шурика".

Водночас воротар припустив, що міг би розглянути пропозицію від російського топ-клубу.

"Нині до Росії я б не поїхав. Дивлюся, скільки бруду виливається на хлопців, які поїхали туди грати. Але, якби ця пропозиція надійшла раніше, коли між нашими країнами було все добре, то, звичайно, поїхав би. Звичайно, якби покликав топ-клуб, потрібно було б сісти і подумати. Це від Селезньова пішла фраза: "годувати сім'ю". Але насправді, так і є", – зазначив вихованець "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, син колишнього тренера збірної Росії Леоніда Слуцького Дмитро закликав співвітчизників їхати з РФ.

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