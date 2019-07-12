Вимагала гроші: в справі Неймара про зґвалтування новий поворот

Модель Нажилу Тріндаді, яка звинуватила бразильського форварда Неймара в згвалтуванні, підозрюють у вимаганні.

За інформацією Mundo Deportivo, поліція Сан-Паулу відкрила справу і почала розслідування щодо бразильської дівчини і її адвоката. Повідомляється, що вони могли вимагати у Неймара гроші за відеоролик, на якому нібито є докази провини нападника з сексуальними домаганнями відносно дівчини.

Нажила Тріндаді Instagram

Цікаво, що бразильська модель раніше заявляла, що головні докази пропали і пізніше вона звинуватила в їх крадіжці власного адвоката Даніло Гарсію. Крім цього, дівчина не змогла надати слідству переписку з футболістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Неймар розповів інтимні подробиці ночі з Нажилою Тріндаді і повністю заперечував свою провину.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram