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"Виключений із контракту": розкриті несподівані подробиці звільнення Хацкевича

1.3т Читати матеріал російською

Журналіст телеканалу "2+2" Ігор Циганик розкрив подробиці договору між президентом "Динамо" Ігорем Суркісом і ексголовним тренером Олександром Хацкевичем.

"Перед підписанням нового контракту була домовленість із Хацкевичем і Суркісом, що невихід до Ліги чемпіонів автоматично зупиняє роботу білоруса в клубі. Тому що три роки поспіль, скільки ж іще робити спроб? Але незважаючи на те, що президент клубу захотів це прописати в контракті, як наслiдок такий пункт був виключений і була лише усна домовленість", – заявив Циганик в ефірі своєї Youtube-передачі "Циганик Live".

"Ця ймовірність існувала, і хто б про що не розповідав, але ця домовленість і є основна причина, з якої Хацкевич був звільнений із "Динамо", – уточнив журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь у турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом із тренерським штабом був звільнений.

Пізніше ЗМІ стали відомі кандидати на пост наставника віце-чемпіонів України.

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Особи
Олександр Хацкевич Ігор Циганик
Тег
ФК Динамо Київ
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