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11 вересня • оновлено в 22:22
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Викликає побоювання: Лунін став головним болем "Реала"

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Керівництво мадридського "Реала" стурбоване ситуацією навколо українського голкіпера Андрія Луніна, який належить Королівському клубу, але відданий в оренду до кінця сезону в "Вальядолід".

За три тури чемпіонату Іспанії, що стартував, українець ще не провів жодної гри за "Вальядолід". E "Реалі" розчаровані — клуб зацікавлений у тому, щоб гравець отримував достатньо часу на футбольному полі, повідомляє Marca.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

marca.com

У мадридському клубі розраховують, що в наступному сезоні Лунін буде конкурувати з Тібо Куртуа за місце в стартовому складі "Реала".

Як повідомляє видання, у "Реалі" не хотіли повторювати помилку минулого сезону, коли Лунін був відданий в оренду у "Леганес", проте в підсумку зіграв там лише сім матчів за весь рік. У Мадриді сподівалися, що з "Вальядолідом" історія не повториться, проте поки що тренерський штаб цієї команди довіряє основному голкіперу 30-річному Жорді Масіпу.

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За відомостями іспанської преси, "Реал" продовжує уважно стежити за Луніним, з яким пов'язує великі надії в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року Андрій Лунін з молодіжною збірною України став чемпіоном світу (U-20). Українець провів літню підготовку з "Реалом", проте в підсумку знову пішов в оренду.

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Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
Реал Мадрид ФК Вальядолід
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