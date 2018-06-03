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Військовий потрапив м'ячем крізь дуло танка

2.1тЧитати новину російською

Ізраїльський військовий Ітай Уріель став справжньою зіркою інтернету, після того, як у всесвітню павутину потрапив ролик з відпочинку його бригади на зборах. Ітай вболіває за "Маккабі" з Хайфи і спробував повторити один з ударів зіркового футболіста команди.

Уріель настільки точно зміг додасться по шкіряній сфері, що м'яч пролетів чітко крізь дуло танка. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

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Раніше український нападник "Колоса" з села Ковалівка (Васильківський район, Київська область) Юрій Соломка зробив гучну заявку на гол сезону у Першій лізі. 28-річний форвард відзначився шедевральним ударом в поєдинку проти київського "Оболонь-Бровара".

Місце
Ізраїль
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