Військовий потрапив м'ячем крізь дуло танка

Ізраїльський військовий Ітай Уріель став справжньою зіркою інтернету, після того, як у всесвітню павутину потрапив ролик з відпочинку його бригади на зборах. Ітай вболіває за "Маккабі" з Хайфи і спробував повторити один з ударів зіркового футболіста команди.

Уріель настільки точно зміг додасться по шкіряній сфері, що м'яч пролетів чітко крізь дуло танка. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

Раніше український нападник "Колоса" з села Ковалівка (Васильківський район, Київська область) Юрій Соломка зробив гучну заявку на гол сезону у Першій лізі. 28-річний форвард відзначився шедевральним ударом в поєдинку проти київського "Оболонь-Бровара".