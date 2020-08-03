Вихованець "Динамо" офіційно перейшов у найтитулованіший клуб Бельгії

Вихованець київського "Динамо" Богдан Михайличенко, який улітку 2019 року став гравцем "Зорі", офіційно перейшов у бельгійський "Андерлехт".

Як повідомляється на офіційному сайті команди, українець підписав чотирирічний контракт зі своїм новим клубом.

"У свої 23 роки Богдан узяв участь у великій кількості матчів. Він забезпечить швидкість, мобільність і здорову агресію на лівому фланзі оборони. Ба більше, він дуже любить атакувати, що прекрасно підходить під наш стиль гри", – сказав спортивний директор Петер Вербеке.

Зазначимо, що "Андерлехт" є найтитулованішим клубом Бельгії. На рахунку команди 34 чемпіонства. Це вдвічі більше, ніж у "Брюгге", який іде на другому місці за цим показником (16).

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший захисник "Зорі" Євген Чеберко також перейшов у європейський чемпіонат.