Вихованець "Барселони" встановив рекорд Ліги Європи, забивши зі своєї половини поля. Відео

Футболіст кіпрської "Омонії" Жорді Гомес забив неймовірний гол зі своєї половини поля в матчі другого туру Ліги Європи проти "ПСВ" і встановив рекорд турніру.

На 29-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0 його команда отримала право на штрафний. До м'яча підійшов іспанець, який виховувався в академії "Барселони", і, побачивши, що голкіпер суперників вийшов далеко з воріт, вирішив спробувати свою удачу з 56 метрів.

Проте, в мережі сперечаються, чи був цей гол забитий за правилами, оскільки в момент удару м'яч не перебував у статичному положенні. Відео епізоду можна подивитися, починаючи з 0:04.

На жаль для Гомеса та його команди, "ПСВ" зумів переломити хід зустрічі та виграти її з рахунком 2:1, вирвавши перемогу вже в доданий до другого тайму час. Після двох турів "Омонія" посідає останнє місце в квартеті з одним набраним очком, а клуб з Нідерландів йде другим з трьома пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній рекорд Ліги Європи за відстанню від точки удару до воріт було встановлено в першому турі сезону 2020/21, коли нападник "Рейнджерс" Кемар Руф відзначився з 50,5 метрів.