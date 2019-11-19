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19 листопада • оновлено в 22:05
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Відсторонення Росії від Євро-2020: в РФС різко відреагували

5.7т
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Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков різко відреагував на інформацію про те, що Росії можуть заборонити проведення домашніх матчів Євро-2020.

"У ФІФА і в УЄФА жодних претензій до РФС немає. Це англійці, вони постійно висмоктують такі речі з будь-якого приводу. А яке відношення до ВАДА (WADA) має Євро-2020? Жодного. Такі новини треба пропускати, на цю маячню звертати увагу не треба", – цитує Колоскова Чемпіонат.com.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія – Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

Після матчу в інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у висловлюваннях, критикуючи виступ футболістів.

Пізніше головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов пояснив розгром своєї команди.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Особа
В'ячеслав Колосков
Місце
Росія
Теги
збірна Росії з футболу Новини Росії
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Hecke Josef
Hecke Josef
А вы в городки поиграйте..в Березово лесу..
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Шо, скот паРРашный - боком вылазит мельдоний? Оскотиневшие нарики, бля!
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Махал Махалыч
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