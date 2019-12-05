Відставка: суперник України на Євро-2020 оголосив про кардинальне рішення

Асистент головного тренера збірної Нідерландів – суперника збірної України у фінальній частині Євро-2020 – Кес ван Вондерен подав у відставку.

50-річний фахівець працював у тренерському штабі "Помаранчевих" з березня 2018 року. Він поєднував дві позиції – тренера національної команди та головного тренера юнацької збірної Нідерландів U-17.

Причиною своєї відставки ван Вондерен назвав неможливість реалізувати свої амбіції на даній посаді, повідомляє zbirna.com.

"Я зрозумів, що більше не задоволений своєю роботою. Рішення піти було важким, але це і в моїх інтересах, і в інтересах збірної. Тягнути більше не можна було. Це був чудовий період мого життя, який буду завжди згадувати з задоволенням", – cказал ван Вондерен.

Рональд Куман

У свою чергу головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман заявив, що до березня наступного року, коли відбудеться наступний матч "Помаранчевих", є достатньо часу, щоб знайти підходящого наступника ван Вондерена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Нідерландів буде виступати в групі С на Євро-2020 разом з командами України та Австрії.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!