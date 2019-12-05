Головна Новини
5 грудня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Відставка: суперник України на Євро-2020 оголосив про кардинальне рішення

3.5т
Читати матеріал російською

Асистент головного тренера збірної Нідерландів – суперника збірної України у фінальній частині Євро-2020 – Кес ван Вондерен подав у відставку.

50-річний фахівець працював у тренерському штабі "Помаранчевих" з березня 2018 року. Він поєднував дві позиції – тренера національної команди та головного тренера юнацької збірної Нідерландів U-17.

Новини
Росія відстала від України: букмекери змінили ставки на фаворитів Євро-2020

Причиною своєї відставки ван Вондерен назвав неможливість реалізувати свої амбіції на даній посаді, повідомляє zbirna.com.

"Я зрозумів, що більше не задоволений своєю роботою. Рішення піти було важким, але це і в моїх інтересах, і в інтересах збірної. Тягнути більше не можна було. Це був чудовий період мого життя, який буду завжди згадувати з задоволенням", – cказал ван Вондерен.

Рональд Куман

Рональд Куман

У свою чергу головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман заявив, що до березня наступного року, коли відбудеться наступний матч "Помаранчевих", є достатньо часу, щоб знайти підходящого наступника ван Вондерена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Нідерландів буде виступати в групі С на Євро-2020 разом з командами України та Австрії.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Місце
Нідерланди
Теги
Збірна Нідерландів з футболу Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги