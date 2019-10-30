"Відсіки для наркотиків": Марадону висміяли за новий образ

В рамках 11-го туру національної першості Аргентини "Хімнасія ла Плата", тренером якої є легендарний Дієго Марадона, розгромила "Ньюеллс Олд Бойз" з рахунком 4:0.

Однак основна увага вболівальників була прикута не до подій на полі, а до самого Марадони, який керував своїми підопічними з "Хімнасії", сидячи в розкішному кріслі, що більше нагадувало трон.

Дієго Марадона

Як з'ясувалося, спеціальне крісло підготували для Марадони співробітники клубу "Ньюеллс Олд Бойз", за який Дієго виступав у сезоні-1993/94. Це був подарунок видатному футболісту на 59-й день народження.

Вболівальники з іронією сприйняли новий образ Дієго Армандо. У соцмережах легенду футболу порівняли з "хрещеним батьком", а також згадали про минуле аргентинця. "У нього там спеціальні відсіки для наркотиків", – написав один з користувачів.

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Марадона очолив "Хімнасю" у вересні 2019-го. Після 11 турів команда займає передостанню сходинку в чемпіонаті, заробивши 7 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулий, 58-й день народження Марадону атакували власні футболісти.

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