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Відомого футбольного журналіста вбив підліток

2.8т Читати матеріал російською

Австрійський репортер і фотограф, глава фан-клубу віденської футбольної команди "Аустрія" Фріц Дюрас був убитий увечері 19 серпня в столиці Австрії.

Вбивцею 57-річного журналіста називають 17-річного юнака.

Обставини загибелі журналіста не розкриваються. Вбивство трапилося в індустріальному районі Зиммеринг на півдні Відня.

Пізніше з'явилося відео з місця події.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно колишній нападник збірної Габону з футболу розповів, що заради його успішної кар'єри в свій час була вбита його мати.

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Австрія
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