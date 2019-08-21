Відомого футбольного журналіста вбив підліток

Австрійський репортер і фотограф, глава фан-клубу віденської футбольної команди "Аустрія" Фріц Дюрас був убитий увечері 19 серпня в столиці Австрії.
Вбивцею 57-річного журналіста називають 17-річного юнака.
Fritz Duras, einer unserer Jahrhundert-Anhänger, ist völlig überraschend von uns gegangen.- FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 20, 2019
Austria Wien erlaubt sich, seiner Familie und Freunden das herzlichste Beileid in diesen schweren Zeiten auszusprechen. Wir werden gebührend Abschied nehmen. #faklive #RIPFritz pic.twitter.com/eGh9Ni0VsK
Обставини загибелі журналіста не розкриваються. Вбивство трапилося в індустріальному районі Зиммеринг на півдні Відня.
Пізніше з'явилося відео з місця події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно колишній нападник збірної Габону з футболу розповів, що заради його успішної кар'єри в свій час була вбита його мати.
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