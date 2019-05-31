ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Відомий патріот України: клуб Прем'єр-ліги звільнив тренера

2.6тЧитати матеріал російською

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб більше не є наставником команди, яка за підсумками сезону посіла лише п'яте місце.

Про це йдеться в заяві прес-служби "біло-чорних". "Сьогодні вранці відбулася розмова президента футбольного клубу "Зоря" Євгена Геллера та головного тренера команди Юрія Вернидуба. За підсумками розмови було ухвалено рішення про взаємне розірвання контракту футбольного клубу "Зоря" із Юрієм Вернидубом. Юрій Миколайович залишає посаду головного тренера "Зорі", – повідомляє офіційний сайт клубу.

Новини
32-й тур Прем'єр-ліги: результати та огляди

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб

ФК "Зоря"

Юрій Вернидуб став головним тренером луганської команди восени 2011 року. Він зумів завоювати із "Зорею" бронзові медалі чемпіонату, вивести її у фінал Кубка України та груповий етап Ліги Європи.

Зазначимо, що Вернидуб відомий своєю патріотичною позицією. Тренер не раз зізнавався в любові до України, ставив на місце росіян, а також заявляв, що готовий відправитися воювати на Донбас. "Можу сказати одне: якщо назріє потреба і скажуть усім взятися за зброю, я буду в перших рядах. За свою країну, за свою сім'ю", – сказав він в одному з інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Прем'єр-ліги за участю "Олександрії" завершився історичним результатом.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Особа
Юрій Вернидуб
Тег
ФК Зоря
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
неужели Суркис решился взять не "динамовское сердце"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-