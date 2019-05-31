Відомий патріот України: клуб Прем'єр-ліги звільнив тренера

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб більше не є наставником команди, яка за підсумками сезону посіла лише п'яте місце.

Про це йдеться в заяві прес-служби "біло-чорних". "Сьогодні вранці відбулася розмова президента футбольного клубу "Зоря" Євгена Геллера та головного тренера команди Юрія Вернидуба. За підсумками розмови було ухвалено рішення про взаємне розірвання контракту футбольного клубу "Зоря" із Юрієм Вернидубом. Юрій Миколайович залишає посаду головного тренера "Зорі", – повідомляє офіційний сайт клубу.

Юрій Вернидуб ФК "Зоря"

Юрій Вернидуб став головним тренером луганської команди восени 2011 року. Він зумів завоювати із "Зорею" бронзові медалі чемпіонату, вивести її у фінал Кубка України та груповий етап Ліги Європи.

Зазначимо, що Вернидуб відомий своєю патріотичною позицією. Тренер не раз зізнавався в любові до України, ставив на місце росіян, а також заявляв, що готовий відправитися воювати на Донбас. "Можу сказати одне: якщо назріє потреба і скажуть усім взятися за зброю, я буду в перших рядах. За свою країну, за свою сім'ю", – сказав він в одному з інтерв'ю.

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