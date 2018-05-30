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Відомий коментатор розповів, що буде далі з Бабченком

6.7тЧитати новину російською

Відомий російський коментатор Василь Уткін вважає, що після "вбивства" Аркадію Бабченку більше ніхто не повірить.

"Добре, що всі живі. Ось тільки Бабченку більше ніхто ніколи не повірить ні в чому важливому, і не в помсту, а просто тому, що це так влаштовано. Шлях тільки в політику тепер", - написав у себе в Facebook журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги" .

Увечері 30 травня СБУ повідомила, що Аркадій Бабченко живий, це була інсценізація, а його "вбивство" було частиною спецоперації.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоВасиль Уткін
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