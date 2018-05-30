Відомий коментатор розповів, що буде далі з Бабченком

Відомий російський коментатор Василь Уткін вважає, що після "вбивства" Аркадію Бабченку більше ніхто не повірить.

"Добре, що всі живі. Ось тільки Бабченку більше ніхто ніколи не повірить ні в чому важливому, і не в помсту, а просто тому, що це так влаштовано. Шлях тільки в політику тепер", - написав у себе в Facebook журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченко у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги" .

Увечері 30 травня СБУ повідомила, що Аркадій Бабченко живий, це була інсценізація, а його "вбивство" було частиною спецоперації.