Головна Новини
24 квітня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Відомий гравець збірної України Марко Девіч завершив кар'єру

2.5т
Читати матеріал російською

Один із колишніх лідерів збірної України Марко Девіч прийняв рішення завершити кар'єру футболіста і заявив, що не влаштовуватиме прощальний матч.

"Я думав на цю тему. Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт із "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів. Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але напевно його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі", – цитує слова Девіча видання Footballua.tv.

Марко Девіч і Артем Мілевський на передньому плані закликають арбітра зарахувати гол у ворота збірної Англії

Марко Девіч і Артем Мілевський на передньому плані закликають арбітра зарахувати гол у ворота збірної Англії

Спорт-Експрес в Україні

Що стосується майбутнього, то екснападник роздумує над тим, щоб стати футбольним агентом або тренером.

Найбільш пам'ятний момент Девіча в футболці збірної України трапився на Євро-2012, коли його чистий гол у ворота Англії не був зарахований, оскільки арбітр не помітив, що м'яч перетнув лінію воріт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завдяки яскравим виступам на позиції "десятки" Девіч увійшов до символічної збірної України 2010-х років.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Марко Девіч
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
Red Canids
VS
Isurus
Победа Red Canids
1.57 Сделать ставку
Godsent
VS
G2
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.90 Сделать ставку
Dignitas
VS
Heretics
Победа Heretics
1.87 Сделать ставку
FaZe
VS
North
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Слуцк
VS
Белшина
Победа Слуцка
1.76 Сделать ставку
Торпедо-БелАЗ
VS
Рух
Тотал меньше 2
1.79 Сделать ставку
Ислочь
VS
Витебск
Обе забьют
2.14 Сделать ставку
Милевский получит Золотой мяч в 2021 году
100.00 Сделать ставку
В Украине новорожденного ребенка назовут именем «Ковид» до 31.12.20
3.00 Сделать ставку