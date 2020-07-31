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Відомий гравець "Динамо" може стати тренером "Зорі"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,5 т.
Юрій Калитвинцев

Юрій Калитвинцев може стати тренером "Зорі".

Відомий гравець київського "Динамо" Юрій Калитвинцев може стати тренером "Зорі" замість Віктора Скрипника, в послугах якого, за чутками, зацікавлений "Дніпро-1".

Як повідомляє видання FootBoom, якщо нинішній наставник луганчан піде зі свого поста, то керівництво клубу готове запросити Калитвинцева, який раніше працював із "Закарпаттям", "Динамо-2", "Волгою", московським "Динамо", юнацькою та національною збірними України. Він нікого не тренував з жовтня 2017 року.

52-річний фахівець є чотириразовим чемпіоном та дворазовим володарем Кубка України у складі "Динамо". Він захищав кольори киян з 1994 по 1998 рік.

Нагадаємо, що за підсумками нинішнього сезону "Зоря" посіла третє місце в УПЛ і забронювала місце в груповому етапі Ліги Європи 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили, що в кандидатурі Скрипника зацікавлений один із клубів РПЛ.

Динамо МоскваФК Динамо КиївФК ЗоряЮрій КалитвинцевВіктор Скрипник
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