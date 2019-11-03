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4 листопада • оновлено в 00:17
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Відомий футболіст завдав супернику моторошну травму і впав в істерику

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Нападника "Тоттенхема" Сон Хин Міна видалили з поля в матчі 11-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі за страшний фол проти гравця "Евертона" Андре Гомеша.

Травма Андре Гомеша

Травма Андре Гомеша

Травма Андре Гомеша

Травма Андре Гомеша

На 77-й хвилині матчу форвард Південної Кореї в підкаті в'їхав в ноги півзахиснику "ірисок", після чого кісточка португальця виявилася зламана. Побачивши це, Сон розплакався і схопився за обличчя.

Травмованого хавбека забрали з поля на ношах. Матч завершився внічию - 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Бразилії футболіста з моторошною травмою відвезли зі стадіону в багажнику таксі.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Теги
Тоттенхем Хотспур Евертон
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