Відомий футболіст завдав супернику моторошну травму і впав в істерику

Нападника "Тоттенхема" Сон Хин Міна видалили з поля в матчі 11-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі за страшний фол проти гравця "Евертона" Андре Гомеша.

На 77-й хвилині матчу форвард Південної Кореї в підкаті в'їхав в ноги півзахиснику "ірисок", після чого кісточка португальця виявилася зламана. Побачивши це, Сон розплакався і схопився за обличчя.

In a match between Everton and Tottenham, Andre Gomes of Everton suffered a serious leg injury against Tottenham.



Red card was issued to Son Heung-min for the hard tackle



