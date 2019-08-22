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Відомий футболіст розповів, хто розвалив київське "Динамо"

3.5т Читати матеріал російською

Бразильський ексзахисник "Динамо" Родріго вважає, що Леонід Буряк, який прийшов в клуб в 2005 році, розвалив команду.

"Мені в "Динамо" подобався Сабо. У нього був стабільний склад. Він вибрав обойму і їй довіряв. Буряк і Дем'яненко шарахалися з боку в бік. Вони не могли визначитися, хто основний, а хто запасний. Не було твердої групи. Ти граєш то з одним в парі, то з іншим, що, природно, призводить до нерозуміння. Пішов Сабо і почався бардак. Буряк розвалив команду. я не розумів логіки вибору складу. При Дем'яненко ця тема продовжилася, тому я і попросився в оренду. Я звик , що де б не грав, завжди був основним. А тут мені довіряли, то нi ", - цитує Родріго "Динамо" від Шурика" з посиланням на журнал" Футбол ".

Нагадаємо, що Родріго в 2004 році успішно виступав за Сан-Паулу, після чого отримав запрошення від київського "Динамо". У складі "біло-синіх" ставав чемпіоном України, двічі завойовував Кубок країни, і ще двічі - Суперкубок. Останні два роки контракту з киянами Родріго провів на правах оренди на батьківщині, виступаючи за "Фламенго", "Сан-Паулу" і "Греміо".

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