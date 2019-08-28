Відомий футболіст помер в 36 років

Експівзахисник північноамериканської Вищої футбольної ліги (MLS) "Лос-Анджелес Гелаксі" і збірної США Колін Кларк помер на 36-му році життя, повідомляє пресслужба клубу з Лос-Анджелеса.

Колін Кларк

У складі "Гелаксі" Кларк провів 13 матчів. Він також виступав за "Х'юстон Динамо" і "Колорадо Репідс". Свій єдиний матч за збірну США він провів в 2009 році, в матчі з командою Гаїті в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. Хавбек завершив спортивну кар'єру в 2014 році.

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