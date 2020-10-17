Футболіст Султан Саїф, який виступав у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) за клуби "Аль Вахда" і "Бані Яс", розбився на смерть разом зі своєю сім'єю, повідомляє Gulf Today.

Автомобіль, яким керував 27-річний спортсмен, врізався у вантажівку в Абу-Дабі. Він і його син померли миттєво. Його дружина пізніше померла в лікарні.

"Спортивно-культурний клуб "Аль-Вахда" оплакує свого колишнього гравця Султана Саїфа з глибоким сумом і печаллю. Команда висловлює щирі співчуття родині та родичам загиблого, просячи Всевишнього Аллаха втішити сім'ю", – йдеться в некролозі клубу в Twitter.

Саїф почав свою футбольну кар'єру у футбольній академії "Аль Вахда". У другому дивізіоні ОАЕ з клубом "Аль Фалах" Саїф став найкращим бомбардиром минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому іспанська гонщиця-красуня розбилася на смерть під час ралі в Португалії, повідомляє Mundo Deportivo.

21-річна спортсменка була штурманом в автомобілі, яким керував Мігель Сосіас. Транспортний засіб вилетів з траси і врізався в сосну.