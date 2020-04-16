Головна Новини
16 квітня • оновлено в 16:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Відібрати ЧС-2022 у Катару: експрезидент ФІФА зробив несподівану заяву

937
Читати матеріал російською

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер, якого усунули від футбольної діяльності на шість років, заявив, що у Катару все ще можуть відібрати право на проведення ЧС-2022.

Як повідомляє видання Yahoo! Sports, він вважає, що якщо документи, опубліковані Міністерством юстиції США минулого тижня, дозволять довести підкуп чиновників ФІФА під час голосування за вибір країни-господарки чемпіонату світу 2022 року, то першість можуть перенести в іншу країну.

Йозеф Блаттер

Йозеф Блаттер

SportBox

В якості можливої заміни Катару Блаттер назвав Німеччину, США та Японію. Перший варінт він вважає малоймовірним, оскільки ЧС-2018 відбувся в Європі. Сполучені Штати разом з Мексикою та Канадою були обрані господарями світової першості в 2026 році, проте експрезидент ФІФА не сумнівається, що в США зможуть впоратися з цим завданням. Що стосується Японії, то вона так само, як і Катар, подавала заявку на проведення ЧС-2022.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство юстиції США опублікувало дані про підкуп представниками Росії і Катару чиновників ФІФА заради отримання права на проведення чемпіонатів світу 2018-го і 2022-го років, відповідно.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "ЧС-2022" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
ЧС-2022
Особа
Йозеф Блаттер
Тег
ФІФА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку