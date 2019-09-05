Відчув різницю: стало відомо про зарплату Коноплянки в "Шахтарі"

Стало відомо, скільки отримуватиме в своєму клубі новачок "Шахтаря" український півзахисник Євген Коноплянка.

За інформацією, озвученою в Twitter турецьким журналістом і коментатором Сафаком Малатьєю, зарплата Коноплянки в донецькому клубі становитиме 1,7 мільйона євро на рік.

Євген Коноплянка football.ua

"Трансфер відбувся. Річна зарплата 1,7 мільйона євро. Півтора місяці ми всі чекали новин про перехід Коноплянки в "Бешикташ", але гравець підписав контракт із "Шахтарем". Ми повинні поважати вибір футболіста", — написав Малатья.

Цікаво, що в своєму попередньому клубі "Шальке" (Гельзенкірхен) Коноплянка був одним із найбільш високооплачуваних футболістів. За оцінками німецької преси, він отримував 4 млн євро на рік.

Нагадаємо, що Євген Коноплянка перейшов у "Шахтар" в останній день перед закриттям трансферного вікна. Він підписав із "гірниками" контракт на три сезони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Коноплянки відбулася серйозна розмова з Андрієм Шевченком щодо перспектив футболіста в збірній України.

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