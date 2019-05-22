ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Відбулася історична церемонія нагородження "Шахтаря" – чемпіона України

2.2тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" після матчу 30-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі з київським "Динамо" (1:1) отримав заслужені золоті медалі національної першості.

Одразу після фінального свистка на ОСК "Металіст" у Харкові відбулася урочиста церемонія нагородження переможця УПЛ.

Церемонія нагородження Шахтаря

Церемонія нагородження Шахтаря

ФК Шахтар

Церемонія нагородження Шахтаря

Церемонія нагородження Шахтаря

ФК Шахтар

Церемонія нагородження Шахтаря

Церемонія нагородження Шахтаря

ФК Шахтар

Церемонія нагородження Шахтаря

Церемонія нагородження Шахтаря

ФК Шахтар

19 травня "гірники" обіграли у Запоріжжі луганську "Зорю" (1:0) і за три тури до завершення першості оформили чемпіонство.

Цей титул дозволив "гірникам" випередити "Динамо" за кількістю завойованих трофеїв за роки незалежності України і стати найтитулованішим клубом у країні. У донецького клубу тепер 34 титули.

Новини
30-й тур Прем'єр-ліги: результати, огляди і розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня "Шахтар" виграв Кубок України, який для команди став 13-м за рахунком.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаХарків
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Bryl Oleh
Bryl Oleh
Гарна перемога, але надто чорна... Більшість гравців Шахтаря і в Донецьку ні разу не були, але такі чорні..., гірники..Але, як показав Мораєс, всі можуть стати українцями (а ми, як в тому анектоді - чи жиди, чи москалі...). Слава Богу, що Зінченко вирвався з цього лайна і засяяв у Європі, а то грав би зараз у "Арєндуполі". Бо "в данєцкой камандє іграют настоящіє молоточкі". Дає ще Ахметка "странє угля", є ще бабосіки. Он скільки шльондрочок співали за пабєду самої української команди... От тільки "вєсь сказ" на стадіоні був на, як каже Аваков, слабажанском діалєктє. Об'єднують країну...Ой, "нє дєлітє людей", сказав же новий гарант... А, загалом, в світлі нових віянь, мабуть, треба провести референдум з питанням: "Чемпион ли Шахтьор?"... "Пусть люди рєшают"... Слава Україні! Як сказала Ліна Костенко"" і кожен фініш-це по суті старт"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки