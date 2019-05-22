Відбулася історична церемонія нагородження "Шахтаря" – чемпіона України

Донецький "Шахтар" після матчу 30-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі з київським "Динамо" (1:1) отримав заслужені золоті медалі національної першості.

Одразу після фінального свистка на ОСК "Металіст" у Харкові відбулася урочиста церемонія нагородження переможця УПЛ.

Церемонія нагородження Шахтаря ФК Шахтар

Церемонія нагородження Шахтаря ФК Шахтар

Церемонія нагородження Шахтаря ФК Шахтар

Церемонія нагородження Шахтаря ФК Шахтар

19 травня "гірники" обіграли у Запоріжжі луганську "Зорю" (1:0) і за три тури до завершення першості оформили чемпіонство.

Цей титул дозволив "гірникам" випередити "Динамо" за кількістю завойованих трофеїв за роки незалежності України і стати найтитулованішим клубом у країні. У донецького клубу тепер 34 титули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня "Шахтар" виграв Кубок України, який для команди став 13-м за рахунком.

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