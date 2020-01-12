Головна Новини
12 січня • оновлено в 11:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Відбив два пенальті: Лунін справив фурор у Кубку Іспанії

Відбив два пенальті: Лунін справив фурор у Кубку Іспанії
Голкіпер збірної України провів чудовий матч
5.7т Читати матеріал російською

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який виступає в оренді в "Вальядоліді", чудово провів матч 1/32 Кубка Іспанії з футболу.

У поєдинку проти "Марбельї" iз Сегунди Б (третій за силою дивізіон країни) 20-річний воротар збірної України відбив два пенальті, здобувши перемогу для своєї команди (4:1).

Українець вийшов у стартовому складі і провів повний матч, пропустивши гол в основний час (1:1).

Екстратайми пройшли без забитих м'ячів, а в серії післяматчевих одинадцятиметрових Андрій парирував два з трьох ударів.

Відзначимо, що це був другий вихід Луніна на поле за "Вальядолід".

Новини
На найближчі 10 років: іспанці включили Луніна до складу "Реала"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня "Реал" зв'язався з "Вальядолідом" щодо повернення Луніна з оренди, проте "Вальядолід" відмовляється переривати орендну угоду нашого воротаря.

Нагадаємо, що Андрій зайняв п'яте місце в списку кращих молодих гравців світу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Тег
ФК Вальядолід
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
7
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги