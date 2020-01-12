Відбив два пенальті: Лунін справив фурор у Кубку Іспанії

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який виступає в оренді в "Вальядоліді", чудово провів матч 1/32 Кубка Іспанії з футболу.

У поєдинку проти "Марбельї" iз Сегунди Б (третій за силою дивізіон країни) 20-річний воротар збірної України відбив два пенальті, здобувши перемогу для своєї команди (4:1).

Українець вийшов у стартовому складі і провів повний матч, пропустивши гол в основний час (1:1).

Екстратайми пройшли без забитих м'ячів, а в серії післяматчевих одинадцятиметрових Андрій парирував два з трьох ударів.

Відзначимо, що це був другий вихід Луніна на поле за "Вальядолід".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня "Реал" зв'язався з "Вальядолідом" щодо повернення Луніна з оренди, проте "Вальядолід" відмовляється переривати орендну угоду нашого воротаря.

Нагадаємо, що Андрій зайняв п'яте місце в списку кращих молодих гравців світу.

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