Розгромні перемоги Італії та Іспанії: результати відбору Євро-2020 18 листопада

У понеділок, 18 листопада, відбулися заключні вісім матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 в групах D, F і J.

Збірна Данії на виїзді зіграла внічию з Ірландією (1:1) і вийшла на чемпіонат Європи. Іспанія розгромила Румунію (5:0), а команда Італії рознесла вщент оборону вірменської збірної (9:1).

Ірландія - Данія - 1:1

Крім того, збірні Швейцарії та Данії також забезпечили собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи 2020 року. Таким чином, відомі вже 19 з 24 команд-фіналістів турніру.

Результати 18 листопада

ГРУПА D

Ірландія - Данія 1:1

Голи: Доерті, 85 - Брейтуейт, 73.

Ірландія: Рендольф - Доерті, Даффі, Еган (Кларк, 46), Стівенс - Браун, Велан (Магуайр, 82), Хендрік, Хуріхейн (Робінсон, 68) - Макклін, Макголдрік.

Данія: Шмейхель - Дальсгор, Занки, Кьяер, Ларсен - Шене (Крістенсен, 84), Брейтуейт, Еріксен, Ділейні (Хейбьерг, 13) - Поульсен, Корнеліус (Дольберг, 33).

Попередження: Велан, Макклін - Шене, Шмейхель.

Гібралтар - Швейцарія 1:6

Голи: Стайк, 74 - Іттен, 10, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Беніто, 75, Іттен, 84, Джака, 86.

Гібралтар: Колеінг - Сержан, Р. Чиполіно, Барнет, Д. Чиполіно - Бріто, Бадр (Понс, 85), Уокер, Муель, Де Барр (Кумбес, 61) - Каскьяро (Стайк, 62).

Швейцарія: Зоммер - Беніто, Аканжі (Кюмарт, 65), Бельведі, Родрігес - Ланг, Джака, Закарія (Соу, 60) - Фасснахт, Іттен, Варгас (Ебішер, 85).

Попередження: Уокер, Брітт, Стайк - Родрігес, Ельведі.

ГРУПА F

Іспанія - Румунія 5:0

Голи: Фабіан Руїс, 8, Морено, 33, Морено, 43, Рус, 45 + 1 (автогол), Оярсабаль, 90 + 2

Іспанія: Аррісабалага - Карвахаль, Рамос (Альбіоль, 62), Хаві Мартінес, Гайя - Бускетс, Фабіан Руїс, Сауль - Касорла (Алькасер, 67), Мората, Морено (Оярсабаль, 56).

Румунія: Тетерушану - Бензар, Рус, Неделчару, Тоска - Белуце, Марін (Чікілдеу, 65), Станчу - Хаджі (Ністор, 73), Пушкаш, Коман (Мітріце, 56).

Попередження: Бускетс - Неделчару.

Швеція - Фарерські острови 3:0

Голи: Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвідетті, 80

Швеція: Нордфельдт - Даніельсон, Еландер, Янссон, Гальйоле - Сванберг, Ольссон, Танкович - Сема (Кулусевскі, 65), Андерссон (Гвідетті, 65), Ісак.

Фарерські острови: Нільсен - Ватнсдаль, Грегерсен, Бальдвінссон - Соренсен, Ватнхамар, Б. Ольсен, Давідс - Едмундссон (Фредериксберг, 89), К. Ольсен (Йоханнесен, 74), Бьярталід (Барталстову, 46).

Попередження: Сванберг, Лінделеф (з лавки), Янссон - Грегерсен, Едмундссон.

Мальта - Норвегія 1: 2

Голи: Фенек, 40 - Кінг, 7, Сорлот, 62

Мальта: Бонелло - Мбонги, З. Мускат, Агіус, Борг (Апап, 74), Зерафа - Нвоко, Фенек, Велла (Еффіонг, 60), Р. Мускат (Н. Мускат) - Міфсуд.

Норвегія: Ньюланд - Свенссон (Ельюнуссі, 65), Регініуссен, Айер, Мелінг - Делі (Ельабделлауі, 46), Берг, Хенріксен, Фоссум - Кінг (Ульвестад, 89), Сорлот.

Попередження: Борг, З. Мускат.

Незабитий пенальті: Кінг, 67.

ГРУПА J

Італія - Вірменія 9:1

Голи: Іммобіле, 8, Дзаньоло, 9, Барелла, 29, Іммобіле, 33, Дзаньоло, 64, Романьйолі, 72, Жоржина, 76 (пен.), Орсоліні, 78, К'єза, 81 - Бабаян, 79.

Італія: Сірігу (Мерет, 77) - Ді Лоренцо, Бонуччі (Іццо, 69), Романьйолі, Бірагі - тони, Жоржина, Барелла (Орсоліні, 46) - Дзаньоло, Іммобіле, К'єза.

Вірменія: Айрапетян - Амбарцумян, Ароян, Калісір, Ішханян (Саркісов, 69), Ованісян - Бабаян, Григорян (Симонян, 60), Едігарян (Аветисян, 82), Барсегян - Карапетян.

Попередження: Ароян.

Греція - Фінляндія 2:1

Голи: Манталос, 47, Галанопулос, 70 - Пуккі, 27

Греція: Влаходімос - Бакакіс, Хатцідіакіс, Стафілідіс, Яннуліс - Курбеліс, Галанопулос (Бухалакіс, 73) - Манталос (Масурас, 90 + 3), Бакасетас, Павлідіс (Кулуріс, 64) - Лімніос.

Фінляндія: Йорон - Райтало, Тойвіо (Лам, 59), Л. Вайсанен, С. Вайсанен - Лод, Кауко, Шуллер (Йенсен, 77) - Камара, Пуккі, Скрабб (Соірі, 77).

Попередження: Курбеліс - Тойвіо, Кауко.

Ліхтенштейн - Боснія і Герцеговина 0:3

Голи: Цівіч, 57, Ходжич, 64, Ходжич, 72.

Ліхтенштейн: Б. Бухель - Брандл, Мален, Рехштайнер, Гоппель - М. Бухель, Полверіно (Фроммельт, 67) - Салановіч (Йилдиз, 46), Хаслер, Волфінгер - Фрік (Губсер, 82).

Боснія і Герцеговина: Піріч - Мемішевіч, Міхоевіч (Джеко, 70), Ермін Бичакчич, Цівіч - Жажа, Сарич, Хайрадіновіч (Бешич, 65) - Ізет Хайрович, Ходжич, Дульевіч (Хотіч, 46).

Попередження: Брандл, Фрік.

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