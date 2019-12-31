Від Мілевського до Яремчука: 10 кращих голів українців 2019 го

Українські легіонери та молоде покоління підвищує свій рівень з кожним днем, що постійно підтверджується не тільки перемогами.
У минулому році наші хлопці забивали вдосталь (чого тільки вартий один Роман Яремчук ) і на різний смак. Гарматні дальні постріли, суперкомбінації та удари в дотик – OBOZREVATEL вибрав найбільш бомбові голи українців в 2019-м. Аплодувала вся Європа!
Денис Мірошниченко ("Олександрія")
Хто і де постраждав: бельгійський "Гент" у Лізі Європи
Чим вразив: зважився на удар з великої відстані, що робить вкрай рідко
Артем Мілевський ("Динамо-Брест", Білорусь)
Хто і де постраждав: "Дніпро" (Могильов) в чемпіонаті Білорусі
Чим вразив: холоднокровним ударом в дотик
Руслан Малиновський (збірна України)
Хто і де постраждав: Литва в відборі не Євро-2020
Чим вразив: забійним по силі та точності ударом зі штрафного
Сергій Сидорчук ("Динамо" Київ)
Хто і де постраждав: "Шахтар" в Кубку України
Чим вразив: неймовірною траєкторією
Тарас Степаненко ("Шахтар")
Хто і де постраждав: "Динамо" Київ у Кубку України
Чим вразив: відмінним попаданням по м'ячу
Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)
Хто і де постраждав: німецький "Вольсфбург" в Лізі Європи
Чим вразив: точним ударом з дальньої відстані
Олександр Зубков ("Ференцварош")
Хто і де постраждав: ФК "Академія Пушкаша" в чемпіонаті Угорщини
Чим вразив: неймовірним технічним ударом з лівої ноги
Андрій Ярмоленко ("Вест Хем")
Хто і де постраждав: "Норвіч" в Прем'єр-лізі
Чим вразив: неймовірним ударом з льоту з гострого кута
Руслан Малиновський ("Аталанта")
Хто і де постраждав: "Верона" в Серії А
Чим вразив: влучання прямо в "дев'ятку"
Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)
Хто і де постраждав: німецький "Вольсфбург" в Лізі Європи
Чим вразив: відмінним ударом з льоту
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