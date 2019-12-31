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31 грудня • оновлено в 17:17
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Від Мілевського до Яремчука: 10 кращих голів українців 2019 го

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Українські легіонери та молоде покоління підвищує свій рівень з кожним днем, що постійно підтверджується не тільки перемогами.

У минулому році наші хлопці забивали вдосталь (чого тільки вартий один Роман Яремчук ) і на різний смак. Гарматні дальні постріли, суперкомбінації та удари в дотик – OBOZREVATEL вибрав найбільш бомбові голи українців в 2019-м. Аплодувала вся Європа!

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"Шахтар" і "Динамо" показали найкращі голи 2019 року - відео

Денис Мірошниченко ("Олександрія")

Хто і де постраждав: бельгійський "Гент" у Лізі Європи

Чим вразив: зважився на удар з великої відстані, що робить вкрай рідко

Артем Мілевський ("Динамо-Брест", Білорусь)

Хто і де постраждав: "Дніпро" (Могильов) в чемпіонаті Білорусі

Чим вразив: холоднокровним ударом в дотик

Руслан Малиновський (збірна України)

Хто і де постраждав: Литва в відборі не Євро-2020

Чим вразив: забійним по силі та точності ударом зі штрафного

Сергій Сидорчук ("Динамо" Київ)

Хто і де постраждав: "Шахтар" в Кубку України

Чим вразив: неймовірною траєкторією

Тарас Степаненко ("Шахтар")

Хто і де постраждав: "Динамо" Київ у Кубку України

Чим вразив: відмінним попаданням по м'ячу

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Хто і де постраждав: німецький "Вольсфбург" в Лізі Європи

Чим вразив: точним ударом з дальньої відстані

Олександр Зубков ("Ференцварош")

Хто і де постраждав: ФК "Академія Пушкаша" в чемпіонаті Угорщини

Чим вразив: неймовірним технічним ударом з лівої ноги

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем")

Хто і де постраждав: "Норвіч" в Прем'єр-лізі

Чим вразив: неймовірним ударом з льоту з гострого кута

Руслан Малиновський ("Аталанта")

Хто і де постраждав: "Верона" в Серії А

Чим вразив: влучання прямо в "дев'ятку"

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Хто і де постраждав: німецький "Вольсфбург" в Лізі Європи

Чим вразив: відмінним ударом з льоту

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Чемпіонат Англії чемпіонат Бельгії Прем'єр-ліга України Ліга Європи Євро-2020 чемпіонат Угорщини
Особи
Руслан Малиновський Роман Яремчук Андрій Ярмоленко Олександр Зубков Артем Мілевський Тарас Степаненко Сергій Сидорчук
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар ПФК Олександрія Гент ФК Аталанта Збірна України з футболу Динамо Брест ФК Ференцварош ФК Вест Хем
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