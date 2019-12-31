Від Мілевського до Яремчука: 10 кращих голів українців 2019 го

Українські легіонери та молоде покоління підвищує свій рівень з кожним днем, що постійно підтверджується не тільки перемогами.

У минулому році наші хлопці забивали вдосталь (чого тільки вартий один Роман Яремчук ) і на різний смак. Гарматні дальні постріли, суперкомбінації та удари в дотик – OBOZREVATEL вибрав найбільш бомбові голи українців в 2019-м. Аплодувала вся Європа!

Денис Мірошниченко ("Олександрія")

Хто і де постраждав: бельгійський "Гент" у Лізі Європи

Чим вразив: зважився на удар з великої відстані, що робить вкрай рідко

Артем Мілевський ("Динамо-Брест", Білорусь)

Хто і де постраждав: "Дніпро" (Могильов) в чемпіонаті Білорусі

Чим вразив: холоднокровним ударом в дотик

Руслан Малиновський (збірна України)

Хто і де постраждав: Литва в відборі не Євро-2020

Чим вразив: забійним по силі та точності ударом зі штрафного

Сергій Сидорчук ("Динамо" Київ)

Хто і де постраждав: "Шахтар" в Кубку України

Чим вразив: неймовірною траєкторією

Тарас Степаненко ("Шахтар")

Хто і де постраждав: "Динамо" Київ у Кубку України

Чим вразив: відмінним попаданням по м'ячу

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Хто і де постраждав: німецький "Вольсфбург" в Лізі Європи

Чим вразив: точним ударом з дальньої відстані

Олександр Зубков ("Ференцварош")

Хто і де постраждав: ФК "Академія Пушкаша" в чемпіонаті Угорщини

Чим вразив: неймовірним технічним ударом з лівої ноги

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем")

Хто і де постраждав: "Норвіч" в Прем'єр-лізі

Чим вразив: неймовірним ударом з льоту з гострого кута

Руслан Малиновський ("Аталанта")

Хто і де постраждав: "Верона" в Серії А

Чим вразив: влучання прямо в "дев'ятку"

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Хто і де постраждав: німецький "Вольсфбург" в Лізі Європи

Чим вразив: відмінним ударом з льоту

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