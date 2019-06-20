Від Коноплянки знову відмовилися в Туреччині

Головний тренер турецького "Фенербахче" Ерсун Янал відмовився від послуг лідера збірної України Євгена Коноплянки.

Раніше взимку таке ж рішення ухвалив наставник іншого стамбульського клубу, "Бешикташа", Шенол Гюнеш.

На думку Янала, український вінгер не зможе підсилити склад його команди, оскільки в минулому сезоні Коноплянка отримував мінімальну кількість ігрового часу в складі "Шальке". Наставник "канарок" вважає, що Євген фактично втратив рік в ігровому плані й не перебуває в хорошому ігровому тонусі.

Євген Коноплянка FC Schalke 04

Зазначимо, що спортивний директор "Фенербахче" вже вирушив до Німеччини на переговори з "Шальке". Але тепер вони можуть зірватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко може перейти в італійський клуб.

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