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"Ви - вороги!" Футболіст збірної Росії накинувся на росЗМІ

2.6тЧитати новину російською

Нападаючий збірної Росії Артем Дзюба жорстко розкритикував журналістів напередодні старту чемпіонату світу з футболу 2018 року. Гравець господарів мундіалю назвав представників російських ЗМІ ворогами команди, запропонувавши їм виїхати з країни.

"По телевізору таке показують, що створюється такий фон, ніби ви - наші вороги. Поки ми тут, на березі - ще нічого не почалося - вам постійно щось не подобається. Кажуть: "Круто в Аргентині, в Португалії". Ну тоді й їдь туди, навіщо ти сюди приїжджаєш? Хочу сказати, що дивлюся зараз на все, що відбувається... Дуже негативний фон. Турнір ще не почався, а ви вже дуже агресивно себе ведете", - наводить слова Дзюби Чемпионат.com.

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Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Артем Дзюба
Об'єкт
збірна Росії з футболу
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