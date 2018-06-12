"Ви - вороги!" Футболіст збірної Росії накинувся на росЗМІ

Нападаючий збірної Росії Артем Дзюба жорстко розкритикував журналістів напередодні старту чемпіонату світу з футболу 2018 року. Гравець господарів мундіалю назвав представників російських ЗМІ ворогами команди, запропонувавши їм виїхати з країни.

"По телевізору таке показують, що створюється такий фон, ніби ви - наші вороги. Поки ми тут, на березі - ще нічого не почалося - вам постійно щось не подобається. Кажуть: "Круто в Аргентині, в Португалії". Ну тоді й їдь туди, навіщо ти сюди приїжджаєш? Хочу сказати, що дивлюся зараз на все, що відбувається... Дуже негативний фон. Турнір ще не почався, а ви вже дуже агресивно себе ведете", - наводить слова Дзюби Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про провал у підготовці збірної Росії до чемпіонату світу з футболу 2018 року.