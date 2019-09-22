"Ви комусь потрібні?" Ультрас показали, як насправді ставляться до "Шахтаря" - фотофакт

Ультрас "Шахтаря" продемонстрували порожні гостьові трибуни в матчі восьмого туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти "Десни".

"Ось виїзний сектор команди "у який мільйони уболівальників". Гей,"Шахтар", де ваші багатомільйонні вболівальники? Ви комусь потрібні?" - йдеться в Twitter "Кроти".

ахах)



Ось виїзний сектор команди "у який мільйони уболівальників" ...



Гей, @FCShakhtar де ваші багатомільйонні вболівальники?



Ви кому то треба? pic.twitter.com/b7QvawbREn - Кроти (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019

Багато фанатів "Шахтаря" дивилися за матчем з даху покинутої будівлі недалеко від стадіону в Чернігові. Вони відмовляються відвідувати матчі через незгоду з позицією донецького клубу про покупку квитків за паспортами.

Ось так в цей раз ми підтримували Шахтар.



Чому? Тому що адміністрація Шахтаря вимагає наші паспортні дані.



Навіщо? Для того що б злити наші дані Сепар. Як злили навесні 2014 року. pic.twitter.com/eR12XANir0 - Кроти (@Ultras_Shakhtar) September 22, 2019

"Ось так в цей раз ми підтримували "Шахтар". Чому? Тому що адміністрація "Шахтаря" вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані сепарам. Як злили навесні 2014 року", - йдеться в Twitter "Кроти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Десна" - "Шахтар" завершилася мінімальною перемогою "гірників". Єдиний гол в першому таймі забив Марлос.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!