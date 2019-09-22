Головна Новини
22 вересня • оновлено в 19:43
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Ви комусь потрібні?" Ультрас показали, як насправді ставляться до "Шахтаря" - фотофакт

4.5т Читати матеріал російською

Ультрас "Шахтаря" продемонстрували порожні гостьові трибуни в матчі восьмого туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти "Десни".

"Ось виїзний сектор команди "у який мільйони уболівальників". Гей,"Шахтар", де ваші багатомільйонні вболівальники? Ви комусь потрібні?" - йдеться в Twitter "Кроти".

Багато фанатів "Шахтаря" дивилися за матчем з даху покинутої будівлі недалеко від стадіону в Чернігові. Вони відмовляються відвідувати матчі через незгоду з позицією донецького клубу про покупку квитків за паспортами.

"Ось так в цей раз ми підтримували "Шахтар". Чому? Тому що адміністрація "Шахтаря" вимагає наші паспортні дані. Навіщо? Для того що б злити наші дані сепарам. Як злили навесні 2014 року", - йдеться в Twitter "Кроти".

Новини
Українські фанати змусили футболістів роздягнутися на стадіоні - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра "Десна" - "Шахтар" завершилася мінімальною перемогою "гірників". Єдиний гол в першому таймі забив Марлос.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Фк "Шахтар"
Місце
Україна Чернігів
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
5
Смішно
16
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сухов Гена
Сухов Гена
А зачем им ваши данные .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel