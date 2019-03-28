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"Верну гроші": футболіст збірної України розійшовся після матчу з Люксембургом

2.5тЧитати матеріал російською

Захисник київського "Динамо" Микита Бурда різко відреагував на критику гри збірної України у зустрічі з Люксембургом у відборі до Євро-2020.

Під час вильоту до України в аеропорту воротар "жовто-синіх" Денис Бойко підкликав партнера по клубу і дав щось почитати в своєму телефоні. Побачене викликало на обличчі центрбека досаду. "Так давайте я поверну гроші за квитки, кому гра не сподобалася", – заявив Бурда, чиї слова наводить видання "Сегодня".

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Микита Бурда

Микита Бурда

Федерація футболу Люксембургу

Динамівця завела ця ситуація настільки, що він почав пропонувати гроші іншим футболістам збірної України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірній України з футболу загрожує присудження технічних поразок у відборі Євро-2020 через участь в матчах з Португалією та Люксембургом натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса.

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Теми
Люксембург - УкраїнаЄвро-2020
Теги
ФК Динамо Київзбірна України з футболу
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