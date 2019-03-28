"Верну гроші": футболіст збірної України розійшовся після матчу з Люксембургом

Захисник київського "Динамо" Микита Бурда різко відреагував на критику гри збірної України у зустрічі з Люксембургом у відборі до Євро-2020.
Під час вильоту до України в аеропорту воротар "жовто-синіх" Денис Бойко підкликав партнера по клубу і дав щось почитати в своєму телефоні. Побачене викликало на обличчі центрбека досаду. "Так давайте я поверну гроші за квитки, кому гра не сподобалася", – заявив Бурда, чиї слова наводить видання "Сегодня".
Микита Бурда
Федерація футболу Люксембургу
Динамівця завела ця ситуація настільки, що він почав пропонувати гроші іншим футболістам збірної України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірній України з футболу загрожує присудження технічних поразок у відборі Євро-2020 через участь в матчах з Португалією та Люксембургом натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса.
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