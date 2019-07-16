Вернидуб сказав, що буде з українськими футболістами, що виїхали в Росію

Колишній наставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб вважає, що українські футболісти, які переходять в російські чемпіонати, повинні розуміти, чим це для них обернеться.

Юрій Вернидуб xsport

"У нас із "Зорі" теж їхали хлопці. Я просто їх не розумів. Розумів їх в одному – коротке життя спортивне, всі хочуть заробити грошей і почуватися нормально. Але не все вимірюється грошима. Повинні бути мислення, серце і розуміння ситуації, яка склалася. Бігти за грошима, кидаючи все... вони ж повинні розуміти, що відрікаються від збірної України", – сказав Вернидуб в ефірі Xsport Vlog.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня український захисник Ярослав Ракицький перейшов із донецького "Шахтаря" в санкт-петербурзький "Зеніт", підписавши контракт на 3,5 року.

19 червня футболіст збірної України Іван Ордець покинув донецький "Шахтар" і став гравцем московського "Динамо".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!