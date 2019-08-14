Вернидуб категорично висловився про прихід у "Динамо"

Колишній головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб спростував інформацію про те, що він веде переговори з керівництвом "Динамо" з приводу роботи в столичному клубі після відставки Олександра Хацкевича.

"Чи готовий я очолити" Динамо"? А що це ви такі питання задаєте? Я шкодую про звільнення Хацкевича, але це життя. У мене ніколи ні з ким не було розмов. І зараз мені ніхто не дзвонив. З чого ви вирішили, що я повинен стати тренером "Динамо"?", - сказав Вернидуб в коментарі Football.ua.

Юрий Вернидуб

Зараз 53-річний фахівець знаходиться у відпустці.

"Відпустка проходить добре, по-домашньому. Будинок, сім'я, вивчення англійської мови", - заявив фахівець.

Раніше стало відомо, що призвело до скандального рішення керівництва "Динамо" про звільнення Хацкевича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основними кандидатами на роль головного тренера "Динамо" є двоє наставників.

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